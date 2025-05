Anoûl Hendriks heeft dit weekend zijn vriendin ten huwelijk gevraagd. De SLAM!-dj deed dat op het strand in Rhodos, Griekenland. “Can you love me all the way? Yes!”, schrijft hij onder de foto waarop het aanzoek te zien is.

Op SLAM! presenteert Anoûl de ochtendshow tussen 7:00 en 10:00 uur. Dat de zender sinds een kleine twee jaar niet meer op de landelijke FM te horen is, betekent dat Anoûl naar eigen zeggen “meer wordt uitgedaagd”, zo zei hij eerder.