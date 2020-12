Daniël Lippens was gisteravond voor het laatst te horen op Radio 538. De jock, die overstapt naar SLAM!, liet in zijn afscheidswoordje doorschemeren dat hij het lang niet altijd eens was met het beleid van 538. “Als jullie aan het roer hadden gestaan, dan was ik hier waarschijnlijk gebleven”, zei Daniël tegen zijn collega’s Ivo van Breukelen en Barend van Deelen. En: “Bij SLAM! krijg ik meer vrijheid.”

538-collega Barend van Deelen bedankte Daniël uitvoerig. “Ik denk dat wat je nu gaat doen, weer zo gaat exploderen”, zei hij over Daniëls overstap. “Er zijn ook momenten geweest in de afgelopen jaren, dat ik dacht: ‘Daan is tanende qua radio’, omdat de energie niet meer was zoals je ons altijd oppikte. Je was altijd bezig met het beter te maken. Ik voel dat je dat nu weer gaat doen en dat is een geweldige uitgangspositie.”

In een keurslijf

Daniël werd bij 538 te veel in een keurslijf gezet, vond Barend. “Daniël moet je vrijheid geven. Je moet Daniël de verantwoordelijkheid geven die hij kan nemen. En dat is, laten we eerlijk zijn, hier de laatste twee jaar niet gebeurd. Ik zag dat je het moeilijk had. Je had moeite met wat je moest doen, namelijk simpel een soort jukebox spelen.”

Daniël verloor eerder dit jaar zijn avondprogramma op Radio 538 en werd verplaatst naar de nacht- en weekenduren. Bij SLAM! krijgt de dj een avondprogramma, waarmee hij straks recht tegenover Barend geprogrammeerd is. “Ik maak me een beetje zorgen, want je zit op hetzelfde tijdstip als ik”, zei Barend. Daniël: “Maar dan met meer vrijheid.”

Waarop Barend zei: “Die ik ook wel weer ga krijgen hier, dat voel ik aan alles”:

Ook mooie momenten

Barend noemde Daniël ‘een groot mens en een geweldige radiomaker’. “Daniël is een van de belangrijkste personen in mijn radioleven geweest. Hij heeft mij in 2009 opgepikt en mij zoveel gegeven qua vrijheid in m’n hoofd.”

Daniël benadrukte in zijn afscheidswoordje dat hij ook mooie momenten heeft gehad bij Radio 538. “Tijden veranderen, maar ik heb hier echt facking veel mooie dingen mogen doen. Een shout out naar al die bijzondere mensen die hier werken. Ik heb hier een waanzinnige tijd gehad, een mooie pagina in het boek.”

“Ik ga als laatste toch een dikke middelvinger geven naar gewoon dingen”, sloot Daniël af. “Ik ga een plaat draaien waar ik een paar weken geleden nog super veel gezeik mee had met de muziekredactie. Maar zo ben ik”, waarna hij Celine Dion instartte:

Foto: William Rutten