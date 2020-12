2020 was een ingrijpend jaar voor BNR Nieuwsradio. De nieuwszender schrapte bijna de helft van het aantal banen en voerde een flink reorganisatie door. Middagpresentator Roos Abelman bleef op haar plek zitten en presenteert vanaf het nieuwe jaar haar middagprogramma samen met een sidekick. “Het nieuwe programma wordt echt anders dan het huidige programma.”

Hoe was 2020 voor je?

“Pittig natuurlijk. Het was een jaar waarin we nog harder moesten werken dan normaal. Ook omdat er een nieuw onderwerp als corona bijkomt. Dat vergt veel lezen, luisteren en kijken om het onderwerp in de vingers te krijgen. Je bent als journalist verantwoordelijk voor het brengen van de feiten. Wat is waar, wat niet, wat is nog niet bekend. Klopt het wat iemand zegt? Die verantwoordelijkheid voel ik nu misschien nog wel meer dan ooit.”

Bijna de helft van je collega’s moest het veld ruimen. Hoe was dat voor jou als programmamaker?

“Het is verdrietig om fijne mensen waarmee je jaren hebt gewerkt te moeten zien vertrekken. Dat is nooit makkelijk. Gelukkig zijn het allemaal goede mensen die ook weer werk hebben gevonden. Wat ik zo te gek vond, is dat op de dag dat wij hoorden dat er een reorganisatie kwam, er daarna een show gemaakt werd. Niemand haakte af. En dat bleef ook zo. De luisteraar heeft er niets van gemerkt en dat bewonder ik enorm.”

Vanaf het nieuwe jaar ga je een vernieuwd middagprogramma presenteren. Hoe gaat dat eruit zien?

“Echt wel heel anders dan het programma van nu. Het huidige programma is snel en bomvol nieuws. In het nieuwe jaar gaan we meer kiezen en iets meer achterover leunen. Je krijgt nog steeds het nieuws natuurlijk, maar er is ook meer ruimte voor langere gesprekken, verdieping, achtergronden en duiding.

Ook gaan we wat vaker heel interessante series of boeken bespreken. En ik krijg een co-host: Donatello Piras komt vanaf 4 januari naast mij zitten. Hij heeft een heel frisse blik op de wereld, heeft een goede energie en is fijn om naar te luisteren. Ook snapt hij als geen ander hoe ondernemers denken en werken.”



Jullie hoofdredacteur zei dat BNR zich op een jongere doelgroep wil gaan richten. Hoe ga je dat bereiken met je (vernieuwde) middagprogramma?

“Ze heeft gezegd dat er een nieuw programma komt in de ochtend voor jong talent om zich te ontwikkelen op BNR. We gaan ons niet zozeer richten op een jongere doelgroep. Alhoewel ik mij voor kan stellen dat de jongere generatie zo’n experiment wel leuk gaat vinden om naar te luisteren. Het nieuwe middagprogramma richt zich op een heel brede doelgroep. Jong en oud, iedereen kan bij ons terecht. Iedereen die nieuwsgierig is, leergierig is en graag vooruit kijkt, wordt bij ons op zijn of haar wenken bediend.”

Wat was voor jou het radiomoment van het jaar?

“Dat alle radiostations tegelijkertijd You’ll Never Walk Alone draaiden. Zelfs BNR en dat terwijl wij nooit een plaat draaien. Het was een prachtig idee in al zijn eenvoud. Mooie gedachte dat die paar minuten iedereen in Europa die de radio aan had staan, hetzelfde hoorde en dat even de neuzen dezelfde kant op stonden. Magisch toch?”

Wat was de grootste verrassing op radiogebied in 2020?

“Dat je van radio wellicht ook tv kunt maken. Ik kijk met veel interesse naar ‘De Nieuws BV’ van BNNVARA. Daar experimenteren ze ermee. Wij hebben webcams en dat ziet er ook al heel goed uit, maar ‘De Nieuws BV’ gaat een stap verder.”

Wat verwacht van je van 2021?

“Ik durf er sinds eind 2019 geen zinnig woord meer over te zeggen. Het leven kan alle kanten opgaan, zo zie je maar. Ik ben een grenzeloze optimist en met weinig tevreden. Dus als iedereen gezond blijft, als er veel gelachen wordt en als mensen massaal blijven en gaan luisteren naar BNR, is mijn kinderhand gevuld.”



Tot slot: wie is er in november 2021 marktleider?

“BNR”. Vervolgens lachend: “Zegt de grenzeloze optimist”.

Foto: BNR Nieuwsradio