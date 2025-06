Raoul Schram is voortaan ook op zaterdagavond te horen op SLAM! met ‘The Boom Room’. Hij volgt Gijs Alkemade op, die het house- en technoprogramma tussen 20:00 uur en middernacht elf jaar lang presenteerde. Gijs heeft de overstap gemaakt naar Radio Veronica, waar hij in de late avonduren te horen is.

Raoul begon zijn loopbaan bij de lokale omroep van Groningen. De radio-dj is al enkele jaren te horen op SLAM. Hij presenteert ook de ‘SLAM! Mixmarathon’ op vrijdag tussen 14:00 en 17:00 uur. Eerder werkte Raoul bij Radio Veronica en bij Qmusic.

Foto: SLAM!