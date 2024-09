Klaas van der Eerden is niet blij met de manier hoe hij hoorde dat Wietze de Jager het presenteren van de ochtendshow op Radio 538 niet meer trok. Live op de radio vertelde Wietze destijds over het opnemen van vaderschapsverlof.

Zijn sidekick Klaas was stomverbaasd. “Ik was daar echt van geschokt, ik werd erin meegesleept. Ik had zin in die ochtendshow, maar Wietze kwam er al heel snel achter dat het geen combinatie was: een ochtendshow en jonge kinderen”, zei Klaas gisteren in ‘De Perstribune’ op NPO Radio 1.

In het pak genaaid

Wietze deed de uitspraken twee jaar geleden op Radio 538. Een paar dagen later kwam 538 met een statement: Wietze neemt geen vaderschapsverlof op. Klaas had er geen goed gevoel bij, blikt hij nu terug. “Je voelt je in het pak genaaid, je voelt je erbij gelapt. Ik ben ook afhankelijk van de dj: ik ben de sidekick”, zegt Klaas. “Ik wist niet hoe ik ermee om moest gaan. Dat was wel een soort spanning.”

Uiteindelijk werd Wietze vervroegd uit de ochtend van 538 gehaald. Een ochtendshow presenteren en het hebben van jonge kinderen bleek geen gouden combinatie. “Als hij niet meer wil… hij kon het niet meer aan”, zegt Klaas. Inmiddels woont Wietze met zijn vrouw en kinderen op Bonaire.

Foto: Radio 538