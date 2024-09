Tim op het Broek vertrekt bij KINK. Hij is aankomende donderdag voor het laatst te horen op de radiozender. De dj kan aan de slag bij NPO Radio 2, maar KINK houdt hem aan het concurrentiebeding. “Tussen mij en KINK is er gewoon een zakelijk geschil, dat is alles”, zei Tim daarover. De rechter doet begin oktober uitspraak in de zaak.

Tim zei vandaag inhoudelijk gezien weinig over zijn vertrek. “Wat ik wil zeggen: ik stop bij KINK. Donderdag is mijn laatste show. Plezier? Dat heb ik altijd al… geweten.” Afgelopen vrijdag was Joy Stempher al voor het laatst te horen op KINK. Zij maakte samen met Tim een vrijdagmiddagprogramma op de zender.

Of het vertrek van Tim bij KINK betekent dat hij vanaf januari op Radio 2 te horen is, is niet bekend.

Ik ga @KINKpuntnl verlaten. Donderdag de laatste…. pic.twitter.com/JdCVHk9mgC — Tim Op het Broek (@TimOphetBroek) September 23, 2024

Foto: KINK