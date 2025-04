Julia van Reyendam wil dat ze als radio-dj bij 538 wordt beoordeeld op haar kwaliteiten en niet op haar sekse. “Als ik ergens doorgroei binnen een bepaalde plek bij Radio 538, dan wil ik ook dat ze me daar neerzetten omdat ik een goede radiomaker ben, en niet omdat ik een vrouw ben”, zegt ze in de podcast ‘Dit was de Radio’.

Julia kreeg ruim 2,5 jaar geleden als een van de eerste vrouwen een eigen programma op Radio 538. Tegenwoordig is ze op zaterdag en zondag van 7:00 tot 9:00 uur, en op zondag tussen 18:00 en 21:00 uur, te horen op de radiozender. “Ik luisterde altijd al 538, van jongs af aan. Dat waren ook altijd mannelijke radio-dj’s”, vertelt ze.

De radiomaker heeft geen vrouwelijke radio-dj als rolmodel. “Al zijn er in het Nederlandse radiolandschap heel veel vrouwen die kwaliteiten hebben”, vindt ze.

Jonge vrouwen op de radio

Volgens de 26-jarige Julia zijn er nog steeds jonge vrouwen die enthousiast zijn over het radiovak. “Ik krijg af en toe berichtjes (van jonge vrouwelijke luisteraars, red.) en dan word ik zelf ook enthousiast. Laatst was er nog een meisje van elf die langskwam in de studio. Ze vond het super leuk en ze wil later ook bij 538 radio maken”, vertelt ze.

Ook in het onderwijs is het radiovak niet ten dode opgeschreven. “Op mijn oude opleiding, de Hogeschool van Amsterdam, help ik met open dagen in de radiostudio. Dan merk je dat er nog steeds best veel animo is van vrouwen voor het vak.”

Niet ouderwets

Julia vindt radio niet ouderwets, zegt ze in de podcast. “Ik denk dat radio mooier is dan ooit. ‘Televisie, dat gaat het winnen van radio’, zeiden ze altijd. Maar je hebt zoveel afleiding: Tiktok en al die streamingdiensten. Mensen zijn veel te druk om die televisie te volgen. Radio is zo makkelijk: je zet het aan met één knop. Het kan alleen maar groeien.”

