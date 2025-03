Radio 538 heeft met de ‘538 Ochtendrun’ 790.542 euro opgehaald voor het goede doel. Het geld komt ten goede aan het Prinses Máxima Centrum in Utrecht, waar kinderen met kanker worden behandeld. “De missie: ieder kind met kanker genezen, met optimale kwaliteit van leven”, aldus 538 over het doel van de hardloopwedstrijd.

Honderden mensen liepen vandaag hard in het Olympisch Stadion in Amsterdam, om daarmee geld op te halen voor de strijd tegen kanker. Radio 538-dj’s Tim Klijn en zijn sidekicks spraken er ook met jonge mensen die kanker hebben, of hebben gehad.

Onder hen was Jade, die ongeneeslijk ziek is en nog één grote wens heeft: zoveel mogelijk lotgenootjes helpen. Op haar initiatief werd deze tweede editie van de Ochtendrun georganiseerd.

Foto: Screenshot Radio 538