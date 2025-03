Nielson heeft op social media uitgehaald naar Radio 538 toen hij erachter kwam dat een positieve uitslag van het item ‘Maak het of kraak het’ niet betekent dat een plaat op de playlist van het radiostation komt.

‘Maak het of kraak het’ is al meer dan 25 jaar te horen op Radio 538. Luisteraars kunnen stemmen of ze een nieuwe track willen ‘maken’ of ‘kraken’. De uitslag heeft echter geen directe relatie met wat de muziekredactie op de playlist zet. Het is altijd al zo geweest dat er gemaakte platen vervolgens niet meer op 538 worden gedraaid.

Nielson was hier blijkbaar niet bekend mij. Hij was verontwaardigd toen zijn single ‘Scherven’ niet meer werd gedraaid op 538, nadat hij was ‘gemaakt’. Hij sprak die verontwaardiging publiekelijk uit op het sociale netwerk Threads. Een paar dagen later kwam hij met een TikTok-video waarin hij beweerd dat deze negatieve post voor het radiostation aanleiding was om een uitnodiging voor een optreden op ‘538 Koningsdag’ in te trekken.

“Blijkbaar heb ik 538 hier heel boos mee gemaakt. 538 was not amused en heeft mijn uitnodiging om te komen spelen op Koningsdag ingetrokken”, zegt Nielson in de TikTok-video.

Tegenover NU.nl verklaart een woordvoerder van Radio 538 dat er enkel spraken was van verkennende gesprekken over het optreden tijdens Koningsdag. “Hier was nog geen definitieve boeking uit voortgekomen. Die verkennende gesprekken hebben we met tientallen artiesten.” De woordvoerder ontkent echter niet dat Nielsons verbolgen Threads-post over ‘Maak het of kraak het’ de aanleiding was om hem niet te boeken.

Foto: 538