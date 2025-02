Klaas van der Eerden was na 1,5 jaar weer even te horen op de radio. De voormalig Radio 538-sidekick schoof deze week aan in de middagshow op SLAM!. “Het is alsof ik weer thuis ben. Ik zie de schermen weer hier in de studio, en vooral lekker dat het ’s middags is. Ik deed bij 538 de ochtend, maar dat dit in de middag is, is wel heel lekker”, zei hij.

Klaas was sidekick toen Wietze de Jager de ochtendshow op Radio 538 presenteerde. Dat Wietze het ochtendprogramma niet te combineren vond met zijn jonge kinderen, vertelde hij destijds live op de radio. Klaas zei later dat hij zich ‘in het pak genaaid voelde’ door Wietze. “Je voelt je erbij gelapt. Ik ben ook afhankelijk van de dj: ik ben de sidekick.”

De rol van sidekick op SLAM! was vooralsnog eenmalig, al zei Klaas wel “dat het naar meer smaakt”.

Foto: Radio 538