Wietze de Jager mist het radio maken niet. Sterker nog: de naar Bonaire geëmigreerde radio-dj wil ook niet bij een lokale radiozender op het eiland aan de slag gaan. “Ik heb er op dit moment geen behoefte aan. We hebben ons leven nu op deze manier ingericht. Anders had ik ook wel in Nederland kunnen blijven werken. Ik wil juist een ander leven ontdekken”, zegt Wietze in De Telegraaf.

Wietze verscheurde begin dit jaar zijn contract bij Radio 538 en emigreerde naar Bonaire. Hij en zijn vrouw Lieke Veld, eveneens oud-radiomaker, hebben zich ondertussen laten uitschrijven in Nederland. Dat was geen eenvoudige beslissing, vertelt Wietze in de krant.

“Ik heb de afgelopen vijftien jaar zowel bij Qmusic als bij 538 op verschillende tijdstippen prachtige radio mogen maken”, zegt hij. “Ik kreeg alle vrijheid en genoot van de muziek, de uitdaging en de creativiteit. Ik had ook weer kunnen doorgaan op een ander tijdstip, maar dit voelde wel als een moment om het roer eens helemaal om te gooien.”

Weg bij 538

Ruim een jaar geleden werd Wietze van de ochtenduren gehaald op Radio 538. Volgens de radio-dj kon hij niet beloven dat hij voor de komende tien jaar de ochtendshow op 538 zou blijven maken. “Ik vond het een heel moeilijke vraag. Want misschien wilde ik over anderhalf jaar, als mijn contract afloopt, wel stoppen. Daarom vond ik het niet fair om voor tien jaar toe te zeggen en gewoon door te gaan. Voor Radio 538 was dit de aanleiding om de stekker eruit te trekken”, zegt Wietze.

Wietze zegt ervoor open te staan om de banden met Mattie Valk weer aan te halen. De twee gingen in 2017 met knallende ruzie uit elkaar, nadat ze jarenlang de populaire ochtendshow op Qmusic hadden gemaakt. “Het resulteerde in een hele soap waarbij ik me niet van mijn meest chique kant heb laten zien. Onze vriendschap ging voorbij, maar we zijn inmiddels weer een heel aantal jaren verder dus misschien binnenkort dat biertje maar eens drinken, op Bonaire”, aldus Wietze in De Telegraaf.

