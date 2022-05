KINK heeft opnieuw de Online Radio Award voor Beste Radiostation gewonnen. In 2019 won KINK de prijs ook al. Naast het alternatieve radiostation waren ook Arrow Classic Rock, Hallokids Radio, JINX Radio en Arrow Bluesbox Radio genomineerd. Winnaar KINK is niet alleen online te ontvangen, maar ook landelijk via DAB+ in de ether en via diverse providers.

“Bij de keuze in categorie Beste Online Radiostation 2022, was de jury unaniem”, staat er in het juryrapport. “Het online radio station weet regelmatig met haar acties de pers te halen en heeft geïnvesteerd in een volwaardige, originele en onderscheidende programmering binnen hun genre met daarbij opvallende presentatietalenten, waarbij Tim op het Broek en Michiel Veenstra zelfs tot één van de beste presentatoren van Nederland behoren.”

Podcastprijzen

De Online Radio Awards reikt ook podcastprijzen uit. De award voor ‘Beste Podcast’ ging naar de TPO Podcast en de presentator van die podcast, Roderick Veelo, kreeg de prijs voor ‘Beste Online Presentator’. In 2018 wonnen de TPO Podcast en Roderick Veelo deze prijzen ook al een keer.

“De TPO Podcast is een goed geproduceerde, gemonteerde en mooi aangeklede podcast met een dijk van een presentator, die door vlotte presentatie de vaart er goed in weet te houden. Het totaalproduct is echt een ander geluid en accentueert de tijdgeest.” schrijft de jury over de podcast. De andere genomineerden in deze categorie waren: Het Land van Wierd Duk, Groeten uit het Zuiden!, RacingNews365 Formule 1 Podcast en Kleine Boodschap.

Voor de Beste Online Presentator waren de andere genomineerden: Tim op het Broek (KINK), Wierd Duk (Het Land van Wierd Duk), Johan Derksen (Grolloo Radio/Arrow Bluesbox Radio) en Mayoni Oosterhoff (Hallokids Radio). De nominaties leidden er toe dat drie van de acht juryleden opstapten.

Innovatieprijs

Dit jaar reikte de Online Radio Awards ook een Innovatieprijs uit. Die ging naar podcastdienst Podimo. Jury verwacht dat met de komst van Podimo lijkt eindelijk een solide verdienmodel ontstaat voor podcastmakers.

De Online Radio Awards zijn een initiatief van Spreekbuis en de verenigde-Online Radiostations (v-OR).