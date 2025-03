De meeste podcasts die ook als radioprogramma worden uitgezonden, zijn veel minder populair dan podcasts die niét op de radio te horen zijn. Het gaat bij radiopodcasts om duizenden tot enkele tienduizenden luisteraars per maand, terwijl niet-radiopodcasts een veelvoud aan luisteraars halen. Dat blijkt uit cijfers van het NMO, die de podcasts sinds begin dit jaar afzonderlijk rapporteert.

Radioprogramma’s als ‘Spijkers met Koppen’ (Radio 2), ‘The Friday Move’ (BNR) en ‘Nooit Meer Slapen’ (Radio 1) worden na de uitzending op FM ook als podcast aangeboden. Naar ‘Spijkers met Koppen’ luisterden in een maand tijd 18.536 luisteraars. De best beluisterde radiopodcast, ‘Met Het Oog Op Morgen’ van Radio 1, trok ruim 40.000 luisteraars.

Populairste podcasts

Veel? Niet als je het vergelijkt met podcasts die niet eerder op de radio uitgezonden worden. Zo luisterden naar ‘NRC Vandaag’, een van de best beluisterde podcasts van ons land, in een maand tijd bijna 147.000 mensen. De podcast ‘Napleiten’ had in diezelfde maand ruim 160.000 luisteraars.

Populaire radioprogramma’s als ‘De 538 Ochtendshow’ worden overigens nauwelijks via podcasts teruggeluisterd: in januari deden 2300 mensen dat. Bij ‘Mattie en Marieke’ (Qmusic) waren dat er 1700.

Foto: Qmusic