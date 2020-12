De Kerstdagen zien er door corona voor de meeste mensen anders uit dan andere jaren. Wat niet anders is, is dat radiostations tijdens de Kerstdagen massaal hun progammering aanpassen. Sommige zenders kiezen voor speciale programma’s, terwijl andere zender hun programmering uitkleden. Zoals ieder jaar vind je op RadioFreak.nl een overzicht van de kerstprogrammering op de landelijke zenders.

NPO Radio 1

NPO Radio 1 volgt tijdens de Kerstdagen grotendeels de normale programmering, al zal de inhoud of presentatie van sommige programma’s wel anders zijn dan je gewend bent. Daarnaast zijn er een aantal speciale programma’s te horen.

Vanaf kerstavond is er iedere avond van 20:30 en 23:00 uur een lang interview te horen te horen onder de noemer ‘De Diepte In‘. Tot een paar jaar geleden maakte de VPRO deze uitzendingen onder de naam ‘Marathoninterview’, maar tegenwoordig verzorgen verschillende omroepen de gesprekken. Op kerstavond interviewt Hans Jaap Melissen onderzoeksjournaliste/schrijfster Linda Polman. Op Eerste Kerstdag gaat Frits Huffnagel het gesprek aan met horecaondernemer Won Yip. Tweede Kerstdag spreekt Maaike Timmerman met Hans Klok.

Daarnaast wordt op Eerste Kerstdag van 13:00 tot 13:15 uur de traditionele kersttoespraak van Koning Willem-Alexander uitgezonden op Radio 1. Later die middag presenteert Mischa Blok het programma ‘Blokjeskerst’ tussen 14:00 en 16:00 uur.

Op Tweede Kerstdag wordt er geschaatst in Heerenveen. Van 13:00 tot 17:00 uur is het WK kwalificatietoernooi te horen op Radio 1. ’s Avonds presenteert Dolf Janssen van 19:30 tot 20:30 uur zijn kerstconference ‘Grotemondkapjes’.

NPO Radio 2

NPO Radio 2 staat natuurlijk tijdens de Kerst in de teken van de ‘Top 2000′, maar voor het zover is zijn er op kerstavond nog een aantal speciale Kerstprogramma’s te horen. Van 18:00 tot 22:00 uur is de ‘Kerst Top 50’ te horen, gepresenteerd door Wouter van der Goes en Paul Rabbering. Daarna presenteert Stefan Stasse ‘Het Kersthoorspel van de Staat van Stasse’.

Om middernacht gaat op Eerste Kerstdag de ‘Top 2000’ van start met de traditionele mashup door Bart Arens, waarna Jeroen van Inkel begint bij nummer 2000: Electric Light Orchestra met ‘Can’t Get It Out Of My Head’. De uitzendingen komen vanuit het Top 2000 Café in Beeld & Geluid in Hilversum, maar er is vanwege de lockdown geen publiek bij aanwezig. De hele lijst kun je hier bekijken.

De presentatie is dit jaar als volgt:

00:00u – 02:00u Jeroen van Inkel

02:00u – 04:00u Frank van ’t Hof

04:00u – 06:00u Giel Beelen

06:00u – 08:00u Carolien Borgers

08:00u – 10:00u Jan-Willem Roodbeen & Jeroen Kijk-in-de-Vegte

10:00u – 12:00u Bart Arens

12:00u – 14:00u Gijs Staverman

14:00u – 16:00u Annemieke Schollaardt

16:00u – 18:00u Ruud de Wild

18:00u – 20:00u Wouter van der Goes

20:00u – 22:00u Emmely de Wilt

22:00u – 00:00u Paul Rabbering

NPO 3FM

Iets eerder dan andere jaren eindigt ‘3FM Serious Request: The Lifeline’ dit jaar al op kerstavond om 18:00 uur. Een week lang maakten Sander Hoogendoorn, Sophie Hielkema, Rob Janssen, Wijnand Speelman, Frank van der Lende en Eva Koreman live radio vanuit een hangar op de voormalige Vliegbasis Twenthe. Ze haalden met de aangepaste editie van de actie geldt op voor de coronahulpverlening van het Rode Kruis. Tijdens de slotuitzending tussen 14:00 en 18:00 uur, die dit jaar enkel te volgen is tussen 14:00 en 18:00 uur, wordt de eindstand van bekend gemaakt.

Op kerstavond om 18:00 uur start de ‘Top Serious Request’, die bestaat uit de meest aangevraagde platen van de afgelopen week. Die lijst is tot en met Tweede Kerstdag te horen. De presentatie is als volgt:

Kerstavond

18:00u – 22:00u Vera Siemons

22:00u – 00:00u Luc Sarneel

Eerste Kerstdag

00:00u – 03:00u Yoeri Leeflang

03:00u – 06:00u Andres Odijk

06:00u – 08:00u Jamie Reuter

08:00u – 10:00u Kevin van Arnhem

10:00u – 12:00u Yoeri Leeflang

12:00u – 14:00u Olivier Bakker

14:00u – 19:00u Angelique Houtveen

19:00u – 22:00u Joost Schulte

22:00u – 00:00u Luc Sarneel

Tweede Kerstdag

00:00u – 03:00u Obi Raaijmaakers

03:00u – 06:00u Joost Schulte

06:00u – 08:00u Jamie Reuter

08:00u – 10:00u Kevin van Arnhem

10:00u – 12:00u Yoeri Leeflang

12:00u – 14:00u Olivier Bakker

14:00u – 19:00u Angelique Houtveen

Vanaf 19:00 uur volgt 3FM de normale zaterdagavondprogrammering. Met ‘Vera On Track’ en ‘Club Cleven’.

NPO Radio 4

NPO Radio 4 volgt tijdens de Kerstdagen de normale programma met daarin uiteraard veel ruimte voor klassieke kerstmuziek. Op Eerste Kerstdag wordt tussen 14:00 en 16:00 uur het ‘Kerstmatinee’ door het Koninklijk Concertgebouworkest uitgezonden. Dit concert is op woensdag zonder publiek genomen in het Concertgebouw in Amsterdam. De presentatie is in handen van Annemieke Bosman.

NPO Radio 5

Op NPO Radio 5 is de normale programmering te horen, maar de presentatie of invulling zijn deels aangepast. Zo draaien Manuëla Kemp en Henkjan Smits op Eerste Kerstdag tussen 18:00 en 20:00 uur in ‘De MAX!’ alleen maar verzoekjes.

Qmusic

Qmusic heeft tijdens de Kerstdagen een uitgeklede programmering. Deze is als volgt:

Eerste Kerstdag

00:00u – 09:00u Non-stop

09:00u – 12:00u Martijn Biemans

12:00u – 15:00u Menno Barreveld

15:00u – 18:00u Kerst Top 40 – Wim van Helden

18:00u – 00:00u Non-stop

Tweede Kerstdag

00:00u – 07:00u Non-stop

07:00u – 12:00u Bas van Nimwegen

12:00u – 15:00u Tom & Bram – Tom van der Weerd & Bram Krikke

15:00u – 22:00u Top 40

18:00u – 22:00u Jordi Warners

22:00u – 00:00u World Wide Club 20 – Armin van Buuren

Radio 538

Radio 538 heeft een aangepaste programmering met Kerst. Op Eerste Kerstdag is wel gewoon de ‘538 Top 50 te horen’, het is immers vrijdag; daarna is voor bij het Kerstdiner drie uur lang non-stop kerstmuziek te horen. Tweede Kerstdag wordt afgesloten met de ‘538 Dance Department Year Mix’ Het programmaschema is als volgt:

Eerste Kerstdag

06:00u – 08:00u 538 Talent

08:00u – 12:00u Bas Menting

12:00u – 14:00u Niek van der Bruggen

14:00u – 18:00u 538 Top 50

18:00u – 21:00u 538 X-mas Non-Stop

21:00u – 23:00u Global Dance Chart – Wessel van Diepen

23:00u – 01:00u Non-stop

Tweede Kerstdag

06:00u – 08:00u 538 Talent

08:00u – 12:00u Onbekend

12:00u – 15:00u Niek van der Bruggen

15:00u – 18:00u Bas Menting

18:00u – 21:00u 538 X-mas Non-Stop

21:00u – 23:00u 538 Dance Department Year Mix – Dennis Ruyer

23:00u – 00:00u The Martin Garrix Show – Martin Garrix

Sky Radio

Al sinds eind november is Sky Radio ‘The Christmas Station’ en uiteraard is ook met Kerst non-stop kerstmuziek te horen. Sterker nog: omdat veel mensen vanwege de coronamaatregelen het bezoek spreiden is ook op de dag na Kerst de hele dag kerstmuziek te horen onder het mom van Derde Kerstdag. Traditiegetrouw heeft Sky Radio de ‘Christmas Top 50’ samengesteld. Die wordt op Eerste Kerstdag van 13:00 tot 17:00 uur en op Tweede Kerstdag van 17:00 tot 20:00 uur uitgezonden. Wham! staat op nummer 1 met ‘Last Christmas’.

Radio 10

Na bijna een maand sluit Radio 10 op kerstavond de ‘Top 4000’ af. Dennis Verheugd telt tussen 16:00 en 19:00 uur af naar de nummer 1; die is, net als vorig jaar, voor Queen met ‘Bohemian Rhapsody’. Na afloop van de lijst is er non-stop kerstmuziek te horen onder de noemer ‘Kerstsfeer Non-Stop’

Op de Kerstdagen is de programmering als volgt:

Eerste Kerstdag

00:00u – 08:00u Kerstsfeer Non-Stop

08:00u – 12:00u Robert Feller

12:00u – 16:00u Edwin Diergaarde

16:00u – 19:00u Edwin Ouwehand

19:00u – 00:00u Kerstsfeer Non-Stop

Tweede Kerstdag

00:00u – 08:00u Kerstsfeer Non-Stop

08:00u – 12:00u Robert Feller

12:00u – 16:00u René Verkerk

16:00u – 19:00u Dennis Verheugd

19:00u – 00:00u Kerstsfeer Non-Stop

Radio Veronica

De afgelopen jaren herhaalde Radio Veronica tijdens Kerst de ‘Top 1000 Allertijden’ in omgekeerde volgorde, maar dit jaar kiest het radiostation voor een andere invulling. Overdag zijn gepresenteerde programma’s te horen en ’s avonds is op kerstavond en beide Kerstdagen van 18:00 tot 0:00 uur ‘Veronica’s X-mas Party’ met non-stop kerstmuziek te horen.

De volledige programmering is als volgt:

Eerste en Tweede Kerstdag

00:00u – 06:00u Oh Wat Een Nacht (non-stop)

06:00u – 08:00u Ook Goeiemorgen (non-stop)

08:00u – 12:00u Goud van Oud – Marisa Heutink

12:00u – 15:00u Lindo Duvall

15:00u – 18:00u Veronica Hotline – Silvan Stoet

18:00u – 00:00u Veronica’s X-mas Party (non-stop)

100%NL

100% NL heeft tijdens de Kerst een aangepaste programmering. Op Eerste Kerstdag zal van 15:00 tot 17:00 uur de ‘Kerst Top 25’ te horen zijn.

De volledige programmering van 100% NL met Kerst is als volgt:

Eerste Kerstdag

00:00u – 09:00u Non-stop

09:00u – 13:00u Michael Blijleven

13:00u – 15:00u Stephan Jacobs

15:00u – 17:00u Kerst Top 25 – Stephan Jacobs

17:00u – 00:00u Non-stop

Tweede Kerstdag

00:00u – 07:00u Non-stop

09:00u – 13:00u Martijn La Grouw

13:00u – 17:00u Kerst Top 25 – Stephan Jacobs

17:00u – 00:00u Non-stop

SLAM!

Op SLAM! is sinds afgelopen zaterdag ‘Housuh in de Pauzuh XL’ te horen. Deze uitzendingen gaan ook tijdens de Kerstdagen door. Het uitzendschema is dan als volgt:

Eerste Kerstdag

00:00u – 07:00u Non-stop

07:00u – 10:00u Jarno van der Wielen

10:00u – 14:00u Dimitris Kops

15:00u – 18:00u Hielke Boersma

18:00u – 22:00u Wouter van Stralen

22:00u – 00:00u Joost Burger

Tweede Kerstdag

00:00u – 07:00u Non-stop

07:00u – 10:00u Jarno van der Wielen

10:00u – 14:00u Jaimy De Ruijter

15:00u – 18:00u Hielke Boersma

18:00u – 22:00u Wouter van Stralen

22:00u – 00:00u Michiel Jurrjens

Sublime

Sublime zendt tijdens Kerst non-stop muziek uit.

BNR Nieuwsradio

BNR Nieuwsradio zendt tijdens de Kerst herhalingen en vooraf opgenomen programma’s uit.

KINK

KINK volgt tijdens Kerst de normale programmering met enkele aanpassingen. Zo is op kerstavond en beide Kerstdagen is van 19:00 tot 22:00 uur non-stop ‘Heavy Heavy XMAS’ te horen. “Als tegenwicht voor Mariah Carey, Wham! en Chris Rea worden drie uur lang de ballen uit de boom gebeukt met het betere gitaarwerk van onder andere Metallica, System of a Down en Linkin Park”, aldus KINK. Op Eerste Kerstdag is van 10:00 tot 11:00 uur ‘Het KINK Kerstverhaal’ te horen. Tim op het Broek presenteert het kerstverhaal op de muziek van KINK.