De Top 2000 gaat vannacht om 0:00 uur van start met de mash-up van Bart Arens. De NPO Radio 2-dj heeft de mix van liedjes dit jaar opgenomen in een lege Ziggo Dome. Bart speelt in het midden van de concerthal op de piano. Op de achtergrond zijn beelden te zien van zorgmedewerkers die coronapatiënten behandelen.

De mash-up, die sinds 2015 wordt uitgezonden, duurt dit jaar zes minuten. Dat is een keer zo lang als voorgaande jaren. Bart heeft maanden aan de mash-up gewerkt, die bestaat uit zo’n dertig liedjes.

“Voor mij is het een soort samenvatting van de Top 2000. Er zit oude en jonge muziek in, snelle en rustige, bombastische maar ook kleine liedjes. Vaak tegelijkertijd zelfs, in laagjes. Denk dan aan de beat van Michael Jackson, de synthesizers van Muse en de zang van Adele. Soms hoor je wel vijf of zes artiesten tegelijk”, zegt Bart in De Telegraaf.

Bekijk hieronder een korte preview van de mash-up:

Foto: Videostill NPO Radio 2