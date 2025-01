In de periode dat Sky Radio zich omdoopte tot ‘The Christmas Station’ luisterden er 9,3 miljoen Nederlanders naar de zender. Dit is een nieuw record voor de zender. Vorig jaar verbrak Sky Radio ook al haar eigen record, toen luisterden er 8,9 miljoen luisteraars. Dit blijkt uit het Nationaal Media Onderzoek (NMO).

Uunco Cerfontaine, Radio Director Sky Radio: “Deze cijfers bevestigen dat Sky met ‘The Christmas Station’ al jaren voor heel veel mensen de soundtrack vormt voor hun feestdagen. Zo voelt het ook voor ons als makers, we vieren kerst echt samen met onze luisteraars. Het is echt ‘The most wonderful time of the year’ en we verheugen ons nu alweer op de komende kerst”.

Foto: Sky Radio The Christmas Station