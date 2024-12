3FM Serious Request heeft dit jaar 11.513.485 euro opgehaald. Vanuit het Glazen Huis in Zwolle maakten Barend van Deelen, Sophie Hijlkema en Wijnand Speelman sinds woensdagmiddag 24 uur per dag radio. Ze haalden geld op voor de stichting Metakids, die zich inzet voor kinderen met een metabole ziekte. Met het opgehaalde bedrag wordt onderzoek naar dit soort ziekten gefinancierd in de hoop het aantal sterfgevallen door de ziekte terug te dringen.

De actieweek werd gekenmerkt door emotionele verhalen van kinderen met een metabole ziekte en hun ouders. Daarnaast viel op hoeveel acties er door luisteraars in het land waren opgezet. Dat is, naast het draaien van betaalde verzoekplaten, de belangrijkste manier om geld op te halen.

De opbrengst ligt ruim 4 miljoen euro hoger dan vorig jaar. Toen kwamen Barend, Sophie en Wijnand in actie voor Stichting ALS Nederland en stond het Glazen Huis in Nijmegen. Het opgehaalde bedrag komt in de buurt van de eindstand in 2012, 2013 en 2014. Toen haalde 3FM Serious Request ruim 12 miljoen euro op.

De eindshow, die live werd uitgezonden op NPO 3, moest op het laatste moment worden aangepast. Om de veiligheid te kunnen garanderen werden optredens op het Rodetorenplein in Zwolle afgelast en zijn de dj’s na het verlaten van het Glazen Huis ook niet naar het podium gelopen. Chef’s Special trad op in de tijdelijke tv-studio aan het plein en de dj’s bleven tijdens het slot buiten voor het door van het Glazen Huis staan. Bezoekers op het plein konden het slot live volgen via grote schermen.

