Sky Radio gaat vanaf aankomende maandag volledig over op kerstmuziek. Volgens zendermanager Uunco Cerfontaine is vanwege de coronacrisis de behoefte aan kerstmuziek dit jaar groot. “Met corona verlangen mensen meer dan ooit naar het gezellige samen zijn-gevoel dat kerst geeft. Een ‘alles komt goed’-gevoel, dat is toch wel vaak de ondertoon. Ik denk dat we nog meer gaan knallen dan ooit.”

De zenderbaas van Sky Radio ging afgelopen woensdag tijdens de boekpresentatie van Bart van Gogh, de oude station-voice van Sky, in op de komende decembermaand. “Het wordt vol gas. Als je van kerstmuziek houdt, dan wordt het genieten. Als je niet van kerstmuziek houdt, moet je even een ander online kanaal van ons kiezen.”

Aftrap vanuit Canada

Michael BublĂ© trapt maandag om 9:00 uur het ‘kerstseizoen’ op Sky Radio af. Dat doet hij via een Zoom-verbinding vanuit Canada. De decembermaand legt Sky Radio de laatste jaren geen windeieren; het station ziet in de laatste maand van het jaar een piek in de luistercijfers vanwege de kerstmuziek.

“Het concept van kerstmuziek hebben we in Nederland de laatste jaren steeds verder uitgebouwd”, zegt Uunco. “Het was altijd not done om voor Sinterklaas al aan kerst te beginnen, maar het bestaat steeds meer naast elkaar. Het is een rol die heel goed past bij het gevoel dat er iets positiefs moet zijn in het leven.”

Foto: RadioFreak.nl