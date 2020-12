Met nog één dag te gaan is de tussenstand van Serious Request: The Lifeline 1.003.827 euro. Dat is weer bijna twee ton meer dan gisteren toen de tussenstand 804.328 euro was.

Met 3FM Serious Request: The Lifeline 2020 komt 3FM dit jaar in actie voor het Rode Kruis dat medische hulpverleners ontlast en verspreiding van corona tegengaat.

Foto: Bullet-ray van Olphen | 3FM