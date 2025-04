Chantal Hutten keert terug op de radio. De voormalig dj van Radio 538 en 100% NL is de komende twee weken op vrijdag te horen op JOE. “Ze is vaste invaller in het team”, zegt een woordvoerder van de zender. Vijf jaar geleden stopte Chantal nog met radiomaken op 100% NL, om zich toen om te laten scholen tot verpleegkundige.

De 31-jarige Chantal is deze en volgende week op vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur te horen op JOE. Op haar sociale media schrijft de radiomaakster dat ze ook al als producer aan Joe verbonden is.

Eerder, tussen 2018 en 2020, maakte Chantal de middagshow op 100% NL. Daarvoor was ze in de nacht te horen op Radio 538.