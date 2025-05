Coen Swijnenberg en Sander Lantinga zijn precies een jaar te horen in de ochtend op Joe. Het duo haalt hoge luistercijfers, maar hunkert naar meer. “Met Joe willen we nummer 1 worden. En ik geloof dat we dat uiteindelijk ook worden”, zegt Coen in het AD.

Het ochtendprogramma van Coen en Sander is inmiddels de vierde best beluisterde ochtendshow van Nederland, in de doelgroep 20-49 jaar. Dat is voor commerciële stations zoals Joe de belangrijkste doelgroep. Met een marktaandeel van 7,2 procent moet Joe nog wel NPO Radio 2, Radio 538 en Qmusic voor zich dulden. Ter illustratie: koploper Qmusic heeft een marktaandeel van 20,6 procent.

“We zijn heel trots op waar we nu staan, precies op het punt waarvan we een jaar geleden hoopten dat we het zouden bereiken”, zegt Sander Lantinga in de krant. “We hebben voor een nieuw radiostation bizar snel marktaandeel verzameld. Tegelijk weten we ook: er zijn genoeg mensen die nog nooit van ons hebben gehoord.”

Radio 538

Coen en Sander presenteerden eerder jarenlang de middagshow op Radio 538, totdat de zender in mei 2022 besloot om de twee uit de middag te halen.

“Wij hadden die zet niet zien aankomen”, zegt Coen daarover. “En tegelijk hebben we het vanaf dag één gerelativeerd. Iedereen krijgt op zijn werk weleens te maken met een vervelende maatregel. En tja, of het verstandig is geweest, mogen ze zelf bepalen.”

Foto: JOE