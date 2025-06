JOE staat het nieuwe voetbalseizoen op de voetbalshirts van spelers van PSV. De radiozender is ‘official music partner’ geworden van de voetbalclub uit Eindhoven. “Tijdens de wedstrijden zullen we de voetbalclub ondersteunen met muzikale activiteiten. Daarnaast staat het JOE-logo vanaf 1 juli op de mouw van de shirts van de club.”

Volgens de DPG-radiozender horen voetbal en muziek bij elkaar. JOE kondigt ook aan nog een voetbalclub te gaan sponsoren, al is nog niet duidelijk welke club dat wordt.

“Bij voetbal en muziek denk je aan beleving, feest, zingen en emotie”, zegt Mark de Deugd, marketingdirecteur van JOE. “Het gejuich na een goal is net zo intens als het meezingen met een grote hit. Dat gevoel en die verbondenheid is wat we met deze samenwerking willen versterken. We zijn dan ook enorm trots op deze samenwerking, waarin sterke merken hun krachten bundelen.”

Foto: JOE