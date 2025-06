Timur Perlin blijft de komende jaren te horen op JOE. De radiomaker heeft zijn handtekening gezet onder een meerjarig contract en blijft daarmee te horen tijdens de werkuren, van 10:00 tot 13:00 uur.

Timur ging begin vorig jaar aan de slag bij JOE. Hij verving in eerste instantie Dennis Ruyer, die zou overstappen van Radio 538 naar JOE om er de uren tussen 10:00 en 13:00 uur te gaan presenteren. Maar Dennis bedacht zich en bleef toch bij Radio 538.

Leukste baan van Nederland

“Heel graag ga ik door met de leukste baan van Nederland”, aldus Timur. “Ik mag elke dag mensen laten lachen, 70s, 80s & 90s-hits draaien én verwarring zaaien met songteksten. Wat wil je nog meer?”.

Jorn Agterberg, programmadirecteur van JOE, over de contractverlenging: “Timur is de allerbeste in het vermaken van luisteraars met korte en memorabele gesprekjes. Het is bij hem altijd raak en met de lach in zijn stem is je werkdag direct een feestje.”

Eerder was Timur jarenlang te horen op NPO 3FM. Ook maakte hij enige tijd in het weekend op NPO Radio 2 een programma.

Foto: JOE