Coen Swijnenberg (43) en Sander Lantinga (46) zijn in gesprek met de nieuwe radiozender JOE over de ochtendshow. Dat meldt het AD, dat net als JOE eigendom is van DPG Media. Vorig jaar kwam er een einde aan de dagelijkse ‘Coen & Sander Show’ op Radio 538. Sindsdien zit Coen tijdens de lunch op 538 en is Sander Lantinga naar de middag van Radio Veronica gegaan.

Het duo was niet blij dat hun programma moest stoppen. “Tuurlijk, het was niet leuk toen we de mededeling kregen dat het voor nu stopte in de dagelijkse middag. Die zagen we totaal niet aankomen. ‘De Coen & Sander Show’ is de liefdesbaby van Sander en mij. We wilden niet stoppen”, zei Coen erover tegenover RadioFreak.nl.

Een woordvoerder van JOE laat weten aan het AD: “Coen en Sander zouden goed bij JOE passen, maar we doen geen uitspraken over gesprekken die achter de schermen plaatsvinden. Als iets definitief is, maken we dat bekend door middel van een mooi persbericht.”

Sinds 2004

Coen en Sander begonnen in 2004, met een programma op de vrijdagavond. Hun latere middagshow op 3FM groeide uit tot een van de populairste programma’s op de radio. Sinds augustus 2015 waren de twee te horen op Radio 538.

Foto: Radio 538