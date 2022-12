Coen Swijnenberg moest eerder dit jaar stoppen met de dagelijkse ‘Coen & Sander Show’ op Radio 538. Hij kreeg een lunchprogramma bij de zender en is op vrijdagmiddag nog samen met Sander Lantinga te horen.

Je was niet blij met de keuze van 538 om de dagelijkse ‘Coen en Sander Show’ te schrappen. ‘Radio 538 moet waken voor een 3FM-scenario’, zei je. Hoe kijk je terug op dit jaar?

“Tuurlijk, het was niet leuk toen we de mededeling kregen dat het voor nu stopte in de dagelijkse middag. Die zagen we totaal niet aankomen. ‘De Coen & Sander Show’ is de liefdesbaby van Sander en mij. We wilden niet stoppen. Maar je moet ook kunnen relativeren. Na zestien jaar ‘Coen & Sander Show’ was dit de eerste keer dat we zoiets meemaakten. In dit vak gaan die dingen soms zo. Dan kun je boos en zuur doen, of de kop omzetten en je focussen op nieuwe uitdagingen.

Wat dat betreft zie ik 2022 ook als een heel positief jaar. Die knop hebben we deze zomer omgezet en de blik is naar de toekomst gegaan. De ‘Coen & Sander Show’ heeft een mooie plek op vrijdagmiddag en Sander en ik zijn los van elkaar lekker bezig. Hij bij Veronica, ik bij 538 met mijn lunchprogramma. En we spreken elkaar nog altijd elke dag.”

Mis je het dagelijks maken van de middagshow?

“Ik zou liegen als ik nee zou zeggen. Tuurlijk mis is ik het. De dynamiek, de lol, de gesprekken. Luisteraars een goed gevoel geven aan het einde van de dag. Het zijn hele mooie uren om te mogen doen.”

Snap je, terugkijkend op alles, de keuze van Radio 538 om te stoppen met jullie dagelijkse middagprogramma?

“Ik snap dat de nieuwe radiodirecteur iets moest doen. We kwamen uit de coronatijd waarin Radio 538 het niet makkelijk heeft gehad. Maar ik zou zelf deze keuze niet hebben gemaakt. De ochtendshow was net vernieuwd en ‘De Coen & Sander Show’ was de stabiele factor in het geheel. Het land begon weer uit de schulp te kruipen, de avondspits stond weer vol. We zaten er lekker in en dat was ook te zien aan de cijfers. Maar zoals ik zei, heeft het geen zin om lang stil te staan bij een beslissing waar je geen invloed op hebt. Nu zijn we aan het bouwen aan een nieuwe programmering waar ik, in een wat meer bescheiden rol, graag mijn steentje aan bijdraag.”

Een lunchshow presenteerde je nog niet eerder. Toch schreef je onlangs dat het je heel goed bevalt. Hoe dat zo?

“Toen ik gevraagd werd voor een programma tussen twaalf en twee uur wilde ik zeker weten dat ik de ruimte krijg om er iets leuks van te maken. Dat bleek júist de bedoeling. Een nieuwslezer, een spelletje, interactie met luisteraars, enzovoorts. En dat vind ik heel leuk om te doen. Een lunchshow maken is heel anders dan het presenteren van een middagshow. De presentaties zijn korter en ik draai meer muziek maar toch in een lekker sfeertje. Althans, ik hoop dat het zo overkomt.”

Op vrijdag maak je nog met Sander Lantinga ‘De Coen & Sander Show’. Hoe is dat?

“Dat is thuiskomen. Ik denk dat je niet veel moeite hoeft te doen om te horen dat we daar heel veel lol hebben. Voorheen hadden we geen show op vrijdag. De dynamiek is dan net weer anders dan op andere dagen. Daarom voelt ‘De Coen & Sander Show’ op vrijdag behalve vertrouwd ook als iets nieuws. Heerlijk om te doen.”

Wat was de grootste verrassing op radiogebied in 2022?

“Het was al met al een roerig radiojaar met veel verschuivingen. En dan moet 2023 nog komen.”

Wat zijn je ambities op radioniveau voor 2023?

“Het wordt aan alle kanten een spannend radiojaar. Er komt een frequentieveiling, al dan niet een fusie tussen Talpa en RTL en niet te vergeten een nieuwe luistercijfermethode die een grote impact zal hebben op de manier waarop radio wordt gemaakt. Wat betreft Radio 538 zijn we gebaat bij stabiliteit en rust om verder te kunnen bouwen. Maar eerlijk is eerlijk weet ik niet of het realistisch is, met alles wat er komen gaat. Voor ons als jocks is het belangrijk om je niet te veel te laden afleiden en elke dag bezig bent met het allermooiste wat er is: radio maken.”

Foto: Radio 538