Wie naar het toilet gaat in Mediavaert, het gloednieuwe onderkomen van DPG Media in Amsterdam, hoort Qmusic en JOE uit de speakers. Maar niet iedere medewerker van het mediabedrijf is daar blij mee: een deel van hen heeft een petitie opgezet om de muziek op bepaalde toiletten uit te laten zetten, schrijft Villamedia.

Qmusic en JOE zitten sinds ruim een jaar op de begane grond in Mediavaert. Zij delen het gebouw met onder meer het AD, De Volkskrant, Trouw en Nationale Vacaturebank.

Prikkelvrije wc’s

In de petitie die is opgezet, wordt erkend dat muziek op de wc’s ‘leuk voor de sfeer’ kan zijn, maar dat sommige medewerkers juist rust missen. Daarom zouden er enkele prikkelvrije wc’s moeten worden ingericht, vinden de opstellers van de interne petitie.

“Een sanitaire stop is voor velen meer dan een toiletbezoek: het is ook een korte pauze om even op te laden. Een paar minuten rust en stilte, zonder iets dat om aandacht vraagt, helpt om daarna weer gefocust aan het werk te gaan”, staat volgens Villamedia te lezen in de petitie. Maar sinds de installatie van de radio’s zijn die toiletbezoeken dus niet meer prikkelvrij, aldus de petitievoerders.

Foto: Qmusic