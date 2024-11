In de nieuwe programmering die NPO 3FM vanochtend bekend heeft gemaakt, valt op dat Jaimy de Ruijter ontbreekt. Er was niet aangekondigd dat Jaimy vertrekt bij 3FM en er waren ook geen geruchten over een overstap.

In alle communicatie van het radiostation werd er ook niets over hem gezegd, ook niet dat hij daadwerkelijk vertrekt bij 3FM. In een Instagram-post heeft de dj aan het eind van de middag uitgelegd wat er aan de hand is.

Jaimy vertrekt inderdaad bij 3FM. Hij heeft sinds hij overstapte van Radio 538 naar 3FM twee jaar geleden de ambitie gehad om door te stromen naar de dagprogrammering, maar dat is niet gelukt. Een avondprogramma is voor hem niet langer te combineren met het leven als jonge vader, legt hij uit. En daarom heeft hij besloten te stoppen met het programma, zonder dat er een andere plek voor hem was in de programmering.

“In oktober 2023 ben ik vader geworden van een fantastisch en energiek mannetje dat iedere dag rond 06:00 uur zin heeft in een nieuwe dag. Het is vanzelfsprekend dat ik hem alle liefde, aandacht en energie wil geven die hij verdient. Maar dat ging de laatste periode steeds vaker ten koste van het radioprogramma dat ik ‘s avonds maak”, schrijft Jaimy.

Op dinsdag 17 december zal Jaimy zijn laatste programma maken op 3FM. Tom de Graaf en Joe Stam zullen vanaf januari maandag t/m donderdag van 19:00 tot 22:00 uur te horen zijn. Doordat Tom en Joe naar de avond gaan is er ruimte ontstaan in de dagprogrammering, waardoor Mart Meijer doorstroomt vanuit het weekend.

Foto: Marie Wanders / NPO 3FM