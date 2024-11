De VPRO gaat vanaf volgend jaar weer een dagelijks avondprogramma op NPO 3FM maken. ‘3voor12 Radio’ zal dan weer van maandag tot en met donderdag tussen 22:00 en 1:00 uur te horen zijn. Dat blijkt uit een vacature van de VPRO, waarin gezocht werd naar een producer voor het programma.

Twee jaar geleden nam PowNed de uren van de VPRO over, waarna de VPRO de publiciteit omdat de omroep verbolgen was over het besluit van de NPO met de dagelijkse versie van ‘3voor12 Radio’. De omroep zei toen verbijsterd te zijn over de motivering ervan, maar wilde niet delen wat die motivering was.

Het programma bleef wel behouden als wekelijks programma op vrijdagavond, dat Eva Koreman presenteerde. Zij zal het programma echter niet weer gaan presenteren nu het vier dagen per week zal worden uitgezonden. Ze kondigde onlangs aan 3FM te verlaten. Wie het wel gaat doen is niet bekend gemaakt, maar in het persbericht wordt gesproken van presentatoren, wat er op duidt dat meer dan één persoon de presentatie opzich neemt.

Op dit moment ik Sebastiaan Ockhuysen in de late avond van 3FM te horen. Dit is een tijdelijke invulling, omdat Oliver Bakker en Jamie Reuter dit najaar beiden besloten te stoppen met het programma ‘VoorAan’.

Foto: 3voor12