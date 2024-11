Jasper Leijdens gaat vanaf volgend jaar ‘3voor12 Radio’ presenteren op NPO 3FM. Het programma is vanaf januari weer van maandag tot en met donderdag tussen 22:00 tot 1:00 uur te horen. Meerdere bronnen melden aan RadioFreak.nl dat Jasper Leijdens is aangetrokken om het programma te presenteren. Een woordvoerder van de VPRO zegt nog geen informatie te kunnen delen.

Voor Jasper betekent dit een terugkeer naar de plek waar zijn radiocarrière bij de landelijke radio begon. Hij starte in 2015 als dj in de nacht bij 3FM, nadat hij eerder al producer was geweest bij Rob Stenders. In 2017 stopte hij op 3FM om twee jaar later aan de slag te gaan bij KINK. Twee weken geleden nam hij daar afscheid, omdat hij iets nieuws zou gaan doen, maar hij kon toen nog niet zeggen wat.

Of Jasper de de enige presentator van ‘3voor12 Radio’ wordt, is niet duidelijk. In de vacature die de VPRO heeft uitgezet voor een producer wordt gesproken over ‘presentatoren’. Dat zou er op kunnen duiden dat het programma een presentatieduo krijgt. Tot dit najaar maken Olivier Bakker en Jamie Reuter ook een duoprogramma op dat tijdslot.

Foto: KINK