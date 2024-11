Lideke de Vries stopt als sidekick in ochtendshow 3FM: “Het doet pijn”

Lideke de Vries stopt als sidekick in de ochtendshow van Wijnand Speelman op NPO 3FM. De afgelopen 2,5 jaar was ze te horen tussen 6:00 en 9:00 uur, maar dat stopt. “Met liefde had ik dit nog tien jaar gedaan, maar soms lopen dingen anders”, zei Lideke vanochtend. “Voor nu: nog heel erg genieten van de ochtendshows tot 17 december.”

Wijnand reageerde op 3FM ook op het nieuws, dat intern al enkele weken bekend was. “We hebben het echt fantastisch gehad samen”, zei Wijnand. “Het doet gewoon pijn, want je bent een vriendin van ons: we maken deze show met elkaar. Dat dit eindigt, is voor iedereen een moeilijk moment.”

Waarom Lideke stopt en of dat vrijwillig gebeurt, is niet duidelijk. Ze is nog te horen tot 17 december en de week erna, als het Glazen Huis in Zwolle staat. Eerder werd al bekend dat Jamie Reuter de ochtendshow komt versterken.

Foto: Videostill NPO 3FM