PowNed krijgt vanaf 2023 nog meer zendtijd op NPO 3FM. De omroep krijgt het tijdslot in handen dat op dit moment wordt ingevuld door ‘3voor12 Radio’ van de VPRO, zegt zendermanager Menno de Boer in gesprek met NU.nl.

Volgens Menno is het verdwijnen van ‘3voor12 Radio’ een gevolg van de procedure rond de intekening voor de programmering van 3FM. “Het proces, zoals dat nu heeft plaatsgevonden, is uitvoerig besproken met de VPRO en bovendien vrij gangbaar”, zegt hij erover. Het besluit kan volgens de zenderbaas niet als een grote verrassing zijn gekomen voor de VPRO, mede omdat het programma niet soepel overliep in de programma’s voor en na ‘3voor12 Radio’.

Sagid Carter

Eerder liet de NPO al weten dat de VPRO niet van 3FM verdwijnt en zendtijd op een andere plek in de programmering terugkrijgt. Daarnaast wordt er gekeken of 3voor12 online uitgebreid kan worden.

Sagid Carter vertelde gisteravond op 3FM dat ze eind volgende maand stopt met ‘3voor12 Radio’. Wie het programma van september tot en met december gaat presenteren op 3FM is nog niet duidelijk. Eva Koreman is een optie, omdat zij nog geen plek heeft in de nieuwe programmering van 3FM.

Meer PowNed op 3FM

Met de zendtijd op de late avond wordt PowNed plots een belangrijke speler op NPO 3FM. Voor de omroep, waarvan de radiotak wordt geleid door voormalig 3FM-zendermanager Florent Luyckx, Barend van Deelen gaat vanaf oktober de middagshow maken.

Daarnaast krijgt de omroep twee programma’s op vrijdag: een middagshow met Eddy Keur en een vrijdagavondshow met Jamie Reuter en Olivier Bakker. Het gerucht gaat dat duo vanaf volgend jaar de late avond gaat doen.

Op dit moment heeft PowNed enkel zendtijd in het weekend op 3FM. Thomas Hekker is sinds begin dit jaar op zaterdag- en zondagochtend tussen 6:00 en 9:00 uur te horen. Het is nog onduidelijk of dat programma behouden blijft in de nieuwe programmering die op 12 september ingaat.

Foto: Hans Tak | PowNed