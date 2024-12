Rondé heeft speciaal voor 3FM Serious Request het lied ‘I Believe In Love’ gemaakt. Het wordt het themalied voor de eindejaarsactie van NPO 3FM. Muziek staat dit jaar centraal in de campagne voor 3FM Serious Request. Zo is de actie ook ooit ontstaan om zoveel mogelijk verzoeknummers te draaien van luisteraars, in ruil voor een donatie. ‘Start muziek, stop metabole ziekten’ is het thema dat als een rode draad door de actieweek loopt.

Rondé: “I Believe In Love gaat over dat je geloof hebt in de liefde, in iets moois, mede dankzij iemand anders. Je wilt samen blijven met iemand een heel leven lang. Net zoals alle ouders die een gezin vormen met hun kinderen die ziek zijn. Ze geloven en blijven hopen in een betere toekomst waarin hun kind geholpen kan worden tegen metabole ziektes. We willen deze gezinnen een hart onder de riem steken en steunen door middel van onze muziek.”

Dit jaar gaat de opbrengst van 3FM Serious Request naar Metakids, dat strijdt voor kinderen met een metabole ziekte. In Nederland hebben 10.000 gezinnen te maken met deze ziekte. Het Glazen Huis staat dit jaar in Zwolle. Dj’s Wijnand Speelman, Barend van Deelen en Sophie Hijlkema zijn de bewoners van het Glazen Huis.

Foto: NPO 3FM