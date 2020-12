Mensen die roepen tot 3FM’s Serious Request geen zin meer heeft, noemt Eric Corton ‘cynische kloothommels’. Maar de oud-presentator van NPO 3FM, die zich jarenlang inzette voor Serious Request, merkt wel dat de tendens rondom het evenement veranderd is. “Wat me opvalt is dat je met zulke acties veel minder geld ophaalt dan vroeger. Misschien moet 3FM stoppen met het vragen om donaties, want dat is een ouderwetse vorm van amusement”, zegt Eric in De Volkskrant.

De tijd van recordbedragen, zoals de 14 miljoen euro na het Glazen Huis in 2012 in Enschede, zijn al een aantal jaar verleden tijd. Donaties moeten anno nu niet meer het belangrijkste zijn, stelt Eric. “Vestig gewoon elk jaar in december de aandacht op een onderwerp, zoals het leegvissen van de zee, en kijk wat er dan gebeurt.”

Stille ramp

Serious Request begon in 2004 om aandacht te vragen voor een stille ramp ergens ter wereld. Eric reisde in de loop der jaren naar de gebieden waar de stille ramp zich voltrok, om er veelal indringende reportages te maken.

“Wat is er mis met een een radiozender die aandacht vraagt voor iets waarvan te weinig mensen op de hoogte zijn?”, zegt Eric daarover. “Zo is Serious Request ooit begonnen, in 2004. Ik ben toen voor 3FM naar Darfur geweest, om aandacht te vragen voor slachtoffers van de burgeroorlog. Dat hielp, blijkt uit onderzoek.”

‘Cynische kloothommels’

3FM stopt na dit jaar met geld in te zamelen voor het Rode Kruis. Daarmee komt er na zeventien jaar een einde aan de samenwerking tussen beide partijen.

Eric vindt dat Serious Request desalniettemin nog steeds levensvatbaar is. “Ik erger me kapot aan mensen die steeds roepen: ‘Het heeft geen zin’, of ‘DJ’s doen alleen mee om zichzelf te promoten’. Onzin. Ik vraag zulke cynische kloothommels weleens: Wat the fuck doe jij dan? Organiseer zelf eens wat”, zegt Eric in de krant.

2020-editie

Morgen gaat 3FM van start met een aangepaste editie van Serious Request. Drie dj-duo’s gaan in quarantaine op Vliegbasis Twenthe bij Enschede, om daarmee geld in te zamelen voor de bestrijding van de coronapandemie.

Foto: Jessie Kamp