NPO 3FM gaat morgen om 12:00 uur van start van 3FM Serious Request: The Lifeline. Vanwege het coronavirus wordt er dit jaar niet gewandeld, maar maken drie dj-duo’s een week lang radio vanaf Vliegbasis Twenthe bij Enschede.

“Ons doel van dit jaar kan niet urgenter en actueler voelen dan nu: we halen geld op voor het Rode Kruis, die de zorg ontlasten in coronatijd en de verspreiding van dat vervloekte virus proberen te voorkomen”, zegt zendermanager Sharid Alles.

De 3FM-dj’s gaan per duo naast elkaar in lockdown en maken om de vier uur radio, in de de radiostudio die zich in het midden van de hangar bevindt. Bij de studio is tevens een ruimte waar een loopband 24 uur per dag moet blijven draaien en waar de mogelijkheid is om, op anderhalve meter, gasten te ontvangen.

Luisteraars kunnen tegen betaling een plaat aanvragen. Ook kunnen zij lopen, maximaal met twee personen, om daarmee geld in te zamelen voor het Rode Kruis.

Strenge lockdownregels

“Wat ben ik blij dat we bij het omgooien van ons concept, anderhalve maand geleden, zijn gegaan voor een concept dat hoe dan ook doorgang kan vinden”, zegt Sharid over de opzet van dit jaar. “Ongeacht hoe streng de lockdownregels zijn. En die zijn streng. Veiligheid voor alles, de hele week lang.”

Publiek is niet welkom op het evenemententerrein waar The Lifeline dit jaar plaatsvindt. Dat zou ook niet mogen, want met bezoekers zou Serious Request een evenement worden en evenementen zijn momenteel verboden in Nederland.

Foto: Nathan Reinds | NPO 3FM