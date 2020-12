Dennis Ruyer was vorig jaar nagenoeg rond bij NPO Radio 2, om er voor BNNVARA het tijdslot tussen 4:00 en 6:00 uur te gaan presenteren. “Ik had m’n baan bij Radio Veronica al opgezegd”, zegt Dennis in de podcast De Broadcast. Uiteindelijk koos Dennis er toch voor om bij Radio Veronica te blijven. “Want er kwam verandering aan.”

Giel Beelen vult nu de uren tussen vier en zes uur ’s nachts op Radio 2, maar Dennis Ruyer was dus vorig jaar voor het tijdslot in gesprek. “Ik was toentertijd niet zo heel erg blij met het format bij Radio Veronica”, vertelt Dennis. “Ik vond dat er te veel herhaling in zat en dat het niet goed in elkaar zat. Ik kon me er niet zo goed in vinden en ik had al een tijdje gesprekken met Radio 2 en BNNVARA.”

De radiomaker hakte de knoop door en koos voor Radio 2. “Uiteindelijk dacht ik: een nieuw avontuur, ik ga mezelf opnieuw uitvinden. Ik ga het in de holst van de nacht doen. Ik kan het ook goed vinden met veel mensen die bij Radio 2 zitten. De magie zit niet zozeer overdag; de avond en nacht hebben ook absoluut charme.”

Middagshow

Rick Romijn haalde Dennis over om toch bij Radio Veronica te blijven. “Hij appte mij: ‘Je moet het echt niet doen, we gaan dingen aanpassen en we gaan het echt toffer doen’. Ik heb ook gesprekken gehad met Marc Adriani (directeur radio bij Talpa Network red.) en uiteindelijk besloot ik dat ik toch lekker bleef hangen. Het was toch niet het moment om zo’n stap te maken.”

Dennis kreeg dit najaar de middagshow op Radio Veronica. De jock zegt het weer naar zijn zin te hebben bij de Talpa-zender. “Ik lees weleens dat er weinig ruimte is, want het is commerciële radio en Talpa. Ik ervaar dat dus helemaal niet zo en zeker met ‘Dance Department’ op Radio 538 niet. Dat kan ik al twintig jaar maken zonder gedoe.”

Foto: Radio Veronica / William Rutten