NPO 3FM wil meer vrijheid hebben om met Serious Request ook andere goede doelen te kunnen steunen. Daarom stopt de zender de samenwerking met het Rode Kruis, na de actie van dit jaar.

“3FM heeft de afgelopen tijd in het teken gestaan van meerdere grote veranderingen. We voelen de behoefte om verder te kijken dan een doel of thema dat gebonden is aan noodhulp zoals het Rode Kruis deze biedt, vandaar het besluit om deze editie een laatste keer samen te werken met het Rode Kruis”, aldus zendermanager Sharid Alles.

Er is zeventien jaar samengewerkt met het Rode Kruis, om tijdens 3FM Serious Request zoveel mogelijk geld op te halen voor allerlei thema’s. Maar na de editie van dit jaar stopt het. “Een moeilijke beslissing, gezien de goede samenwerking en de hoge wederzijdse waardering. Het voelt als nodig om 3FM Serious Request verder te ontwikkelen. Het Rode Kruis respecteert deze keuze gelukkig en maakt zich momenteel samen met 3FM op voor een laatste, succesvolle gezamenlijke editie van 3FM Serious Request: The Lifeline.”

Coronavirus

De laatste editie samen met het Rode Kruis haalt NPO 3FM geld op voor de gevolgen van de coronapandemie. In de week voor kerst gaat ‘The Lifeline’ weer van start. De precieze vorm is afhankelijk van de maatregelen die er op dat moment in Nederland gelden.

Sharid Alles: “De gevolgen van de coronapandemie zullen waarschijnlijk nog lang voelbaar zijn en daarom zetten we ons ook de komende editie in voor dit urgente doel.” Als de maatregelen het toestaan lopen de dj’s dit jaar van Roermond naar Zwolle. De precieze route, het uiteindelijke doel en de deelnemende 3FM-dj’s worden op een later moment bekend gemaakt.

Afgelopen jaar werd er ruim anderhalf miljoen euro opgehaald met ‘3FM Serious Request: The Lifeline’. Het hoogste eindbedrag ooit met Serious Request werd opgehaald in Enschede, waar het Glazen Huis in 2012 stond. Er werd toen 13.839.731 euro ingezameld.