NPO Radio 2 heeft de volledige Top 2000 bekendgemaakt. Di-Rect kreeg de NPO Radio 2 Top 2000 Award uitgereikt omdat ze dit jaar de hoogste nieuwe binnenkomer zijn met hun nummer Soldier On. Die plaat staat op nummer twaalf.

Queen is voor de tweede keer de artiest met de meeste noteringen: 34 in totaal. Daarna komen The Beatles met 30 en The Rolling Stones met 24 nummers. Vaakst genoteerd van eigen bodem is BLØF met 19 noteringen. Eerder werd al bekend dat Danny Vera op nummer 1 staat met het nummer Rollercoaster.

De Top 2000 is traditiegetrouw van 25 tot en met 31 december te horen op de publieke zender. De lijst begint dit jaar eerder dan ooit, op Eerste Kerstdag om 00:00 uur.

Stijgers

Door De Wind van Miss Montreal is de op één na hoogste binnenkomer, op 29. Blinding Lights van The Weeknd is op 98 de hoogste niet-Nederlandse nieuweling. De top 5 van nieuwe binnenkomers wordt compleet gemaakt door Impossible van Nothing But Thieves op 180 en Ze Huilt Maar Ze Lacht van Maan op 356.

Kensington met Uncharted stijgt dit jaar de meeste plaatsen: van 1722 in 2019 naar 87, een verschil van 1635 plaatsen. Daarmee is Kensington voor de derde keer, met drie verschillende songs, de grootste stijger in de Top 2000.

Zonder publiek

Bij de 22e editie van de Top 2000 is er geen publiek aanwezig in het café, vanwege de coronamaatregelen. In de Top 2000-studio in Beeld & Geluid in Hilversum wordt het maximum aantal mensen zoveel mogelijk beperkt, met vaak alleen de radio-dj en een producer. Ook staan er schermen van plexiglas en wordt de studio extra vaak schoongemaakt. Publiek kan het Top 2000 Café dit jaar zelf in huis halen.

De hele Top 2000 van 2020 is hier te vinden.

De NPO Radio 2 Top 2000 Award gaat dit jaar naar @Di_rectMusic. De Haagse band is met Soldier On de hoogste nieuwe binnenkomer in de Top 2000. Het nummer staat op de twaalfde plaats. #Top2000 #NPORadio2 pic.twitter.com/vz9uVG67xM — NPO Radio 2 (@NPORadio2) December 17, 2020

Foto: Nathan Reinds | NPO Radio 2