Sky Radio had plannen voor een ochtendshow gepresenteerd door Wietze de Jager, met Rick Romijn en Niels van Baarlen als sidekick. Dat bekende Rick althans gistermiddag in ‘Veronica Inside’ op Radio Veronica. “Wij waren ook in de race om de ochtend op SkyRadio te doen, samen met Wietze de Jager. Daar was sprake van.”

Sky Radio was in 2017 zo goed als rond om het voormalige duo Mattie Valk en Wietze de Jager te strikken voor de ochtenduren op Sky Radio. De deal ging last-minute niet door, toen Mattie besloot om bij Qmusic te blijven. Het leidde uiteindelijk tot de veelbesproken breuk tussen het populaire ochtendduo.

Meer nieuwe ochtendshows

Een jaar later waren er plannen om Wietze de Jager samen met Rick Romijn en Niels van Baarlen, toen nog sidekicks bij Edwin Evers, samen het ochtendprogramma op Sky Radio te laten presenteren.

Het ging uiteindelijk niet door. “Daar waren bedrijfsredenen voor”, aldus Rick. “Er zijn nog meer ochtendshows binnen de Talpa-groep, die toen nieuw werden. Frank Dane begon toen ook met een nieuwe ochtendshow (op Radio 538 red.). Ze vonden het niet handig om met alle stations een nieuwe ochtendshow te gaan doen.”

Een ochtendshow moet meer luisteraars naar de vroege ochtenduren van Sky Radio trekken. Die uren worden al langere tijd slechter beluisterd dan andere dagdelen op de non-stopzender.

Foto: RadioFreak.nl