De ochtendshow van NPO Radio 2, Jan-Willem Start Op, heeft de Gouden Radioring voor het radiojaar 2024 gewonnen. Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vegte ontvingen de publieksprijs vanavond tijdens de uitreiking van de jaarlijkse radioprijzen. Daarbij benadrukte Jan-Willem dat het winnen “een teamprestatie” is. De andere genomineerden in de laatste stemronde waren Bas & Dylan (Radio 538), Marcel in de Morgen (NPO Sterren NL), Mattie & Marieke (Qmusic) en Nordin & Vonneke (NPO FunX).

De RadioRing voor de Populairste Presentator ging ook naar Radio 2. Emmely de Wilt ontving de prijs en versloeg Domien Verschuuren (Qmusic), Marcel de Vries (NPO Sterren NL), Mattie Valk (Qmusic) en Vonneke Ritfeld (NPO FunX). De publieksprijs voor de Beste Podcast ging naar ‘Over Mijn Lijk – de podcast’ die Tim Hofman maakt als onderdeel van het gelijknamige tv-programma.

Naast de Radioringen, wat publieksprijzen zijn, werden ook de Marconi Awards uitgereikt. Daar viel Radio 538 twee keer in de prijzen. De jury verkoos het radiostation tot Beste Zender boven NPO FunX en NPO Radio 5. Julia van Reyendam ontving de prijs voor Aanstormend Talent. Eerder werd al bekend dat Fernando Halman van FunX de Marconi Oeuvre Award had gewonnen.

Foto: Annemieke van der Togt | BNNVARA