Domien Verschuuren verwacht komende zomer zijn eerste kind. De dj maakte vanmiddag in de middagshow op Qmusic bekend dat zijn vriendin Marcella in verwachting is. Hij verstopte het nieuws in het nummer ‘Can’t Hold Us’ van Macklemore & Ryan Lewis, waarin hij de hartslag van het kindje had verwerkt.

Wanneer Domiens vriendin precies is uitgerekend maakte hij niet bekend. Ook het geslacht deelde hij niet. Vorig jaar kocht het stel samen een woning in Utrecht, die het vervolgens grondig renoveerde.

Naast de middagshow bij Qmusic, maakt Domien sinds 2018 ‘Man man man, de podcast’ samen met zijn vrienden en oud-collega’s Bas Louissen en Chris Bergström. Zij werden beiden enkele jaren geleden al vader.

Foto: Qmusic