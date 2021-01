De Gouden Radioring is dit jaar gewonnen door ‘Jan-Willem Start Op’ van NPO Radio 2. Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vegte ontvingen de prijs vanavond uit handen van Suzan & Freek tijdens het jaarlijkse Radiogala, dat dit jaar zonder publiek plaatsvond.

“Niet normaal, wow. Wat moet ik zeggen, joh”, zei een trillende Jan-Willem. Hij bedankte de luisteraars voor het stemmen en alle berichten. “Mijn droom was altijd een ochtendshow maken, dat is gelukt en dit is zo’n fantastische bekroning.”

De andere genomineerden voor de Radioring waren: Arbeidsvitaminen (NPO Radio 5), Kinkstart (KINK), Mattie & Marieke (Qmusic) en The Boom Room (SLAM!)

Zilveren Radioster

Naast de Gouden Radioring werden ook de Zilveren Radiosterren uitgereikt. De Zilveren Radioster Man ging naar Mattie Valk van Qmusic. Hij was genomineerd samen met collega Domien Verschuuren en KINK-dj Tim op het Broek.

Bij de vrouwen ging de prijs voor het derde jaar op rij naar Mattie’s collega Marieke Elsinga. Annemieke Schollaardt en Emily de Wilt waren de andere genomineerden voor de Zilveren Radioster.

Gouden Podcast

Nieuw was dit jaar de Gouden Podcast, een publieksprijs voor de beste podcast. Deze prijs werd gewonnen door Man man man, de podcast van Domien Verschuuren, Chris Bergström en Bas Louissen. De andere genomineerden waren Rookworst en Zender Obama Podcast.

In de podcastwereld was de nodige kritiek op de prijs omdat bij de eerste selectie veel populaire podcasts ontbreken en er vraagtekens werden gezet bij de uitleg van de selectie. Opvallend was dat van BNR Nieuwsradio geen enkele podcast op de longlist stond.

Eerder vanavond werden de Marconi Awards uitgereikt.