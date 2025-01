Jeremy Kesseler is sinds deze week tussen 09:00 en 12:00 uur lokale tijd te horen op Paradise FM op Curaçao. Stationsmanager Joris Reer kent Jeremy Kesseler nog van zijn tijd bij de lokale omroep van Eindhoven. Daar was Jeremy programmaleider. Daarna was hij nog actief bij de lokale omroep van Uden en Kermis FM.

Nu werkt hij als marketeer bij Omroep Brabant en dat blijft hij ook doen. Hij maakt het programma vanuit Nederland. “En hij komt regelmatig op vakantie!”, aldus Joris Reer. “Hij is hier zo vaak geweest, dat hij het eiland goed kent.”

Foto: Paradise FM