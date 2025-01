Gerwin Visser, producer van de ochtendshow op FunX, is bij een noodlottig ongeval op vakantie in Costa Rica om het leven gekomen. De 25-jarige producer kwam in de problemen toen hij aan het zwemmen was en verdronk. De volgende dag is zijn levenloze lichaam aangetroffen op het strand, meldt FunX.

Gerwin wordt door de zender omschreven als “een man met een ongekende liefde voor de radio”. Hij werkte eerder voor onder meer ‘Gijs 2.4’, het programma van Gijs Staverman op NPO Radio 2, en voor het toenmalig programma van Toine van Peperstraten en Dionne Stax op NPO Radio 1. Bijna drie jaar geleden maakte hij de overstap naar FunX, waar hij het ochtendprogramma van Fernando Halman produceerde.

“Het verlies van Gerwin laat een enorme leegte achter bij zijn familie, vrienden en collega’s. Het verdriet is groot en we zullen ‘m allemaal missen”, schrijft FunX.

Foto: FunX