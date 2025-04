NPO FunX past de naam van haar awards aan van FunX Music Awards naar FunX Awards. De zender vindt dat de awardshow is uitgegroeid tot meer dan een muziekshow: het is een viering van cultuur. Dit jaar zijn de FunX Awards op maandag 9 juni in AFAS Live in Amsterdam. De presentatie van de FunX Awards is in handen van Funx-dj Fernando Halman.

Het publiek bepaalt kan gaan stemmen op 13 categorieën, waaronder Artist of the Year, Best Song, Best Album en de nieuwe categorieën Best Content Creator en Best Live Act. De awardshow wil een podium bieden voor maatschappelijke thema’s waar FunX zich gedurende het hele jaar voor inzet. Daarom wordt dit jaar voor de zesde keer de FunX Power Award uitgereikt, een prijs voor iemand of een organisatie die een belangrijke maatschappelijke bijdrage heeft geleverd aan de FunX-doelgroep.

De stembus is open van 12 mei tot en met 9 juni. Op 9 juni worden de prijzen tijdens de awardshow in AFAS Live uitgereikt.