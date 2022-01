De Gouden Radioring is dit jaar gewonnen door ‘Mattie en Marieke’ van Qmusic. Mattie Valk en Marieke Elsinga ontvingen de prijs vanavond uit handen van Tineke de Nooij tijdens het jaarlijkse Radiogala.

“Het is zo lekker om voor een station als Qmusic radio te mogen maken”, zei Marieke. Toen Mattie mij een paar jaar geleden belde om terug te komen voor de radio, toen dacht ik: dat wil ik niet. Maar door Mattie is het fantastisch. Heel hartelijk bedankt!” Mattie vult aan: “Werken in een duo gaat niet vanzelfsprekend goed. Dus Marieke bedankt dat ik met jou radio mag maken.”

De andere genomineerden voor de Radioring waren Ekdom in de Morgen (Radio 10), Partij voor de Vrijdag (NPO 3FM/AVROTROS), Somertijd (Radio 10) en De Staat van Stasse (NPO Radio 2/KRO-NCRV)

Zilveren Radioster

Bram Krikke is de winnaar geworden van de Zilveren Radioster Man. De dj van Qmusic liet Gerard Ekdom (Radio 10) en Mattie Valk (Qmusic) achter zich. De prijs werd uitgereikt tijdens het jaarlijkse Radiogala. Hij bedankte zijn collega’s, familie en vrienden. “En ik wil Robin bedanken voor het helpen bij mijn hippopotomonstrosesquippedaliofobie. Zo, weddenschap gewonnen.”

Bij de vrouwen ging de prijs naar Annemieke Schollaardt. De dj van NPO Radio 2 won voor de derde keer en is meer dan tien keer genomineerd. Ook Emmely de Wilt (NPO Radio 2) en Eva Koreman waren genomineerd. “Het is waanzinnig dat het weer is gebeurd. De eerste nominatie was in 2008 en de eerste ster in 2011.” Ze riep andere vrouwen op om ook bij de radio te komen werken.

Gouden Podcast

De Gouden Podcast is gewonnen door Broers, met Sam & Rijk. “Heel bijzonder dat wij hebben gewonnen”, zo reageerden de twee. Ook Zender Obama en De Tumor Tapes waren genomineerd.

Vorig jaar werd de prijs voor het eerst uitgereikt. Toen won Man Man Man, de podcast.

Foto: AVROTROS