Vonneke Ritfeld is zojuist uitgeroepen tot ‘Radiovrouw van 2023’. Ze werd in haar programma op FunX overvallen door Astrid de Jong en haar collega Nordin Blessing. Ruim 20.000 mensen brachten de afgelopen 3,5 dag een stem uit op de verkiezing voor

Radiovrouw 2023.

De prijs is een reactie op het afschaffen van de Zilveren Radioster Vrouw. Nu het een genderneutrale prijs is geworden zijn er alleen mannen genomineerd. Een groepje radiovrouwen kwam daarom in actie en lanceerde een alternatieve radioprijs voor Beste Radiovrouw van 2023.

Mede-organisator en dj Astrid de Jong: “Deze lijst is een vrolijke aanvulling op de feestelijkheden tijdens het RadioRing Gala van vanavond. Omdat we het jammer vonden dat vrouwen niet zo zichtbaar zijn in deze categorie, maakten we een lijst met goede en leuke radiovrouwen. De lijst is door minstens 20.000 mensen gelezen, dus we zijn ontzettend blij en tevreden met dit succes: heel veel radiovrouwen zijn alsnog even in het zonnetje gezet.”

De Top 10, in willekeurige volgorde:– Andrea van Pol (NPO Klassiek / De Ochtend)– Angelique Houtveen (Sublime / Sublime Middagshow)– Annemieke Schollaardt (NPO Radio 2 / Annemieke’s A-lunch)– Astrid Kersseboom (NPO Radio 1 / Radio 1 journaal)– Chantal Quak (Radio 10 / Somertijd)– Emmely de Wilt (NPO Radio 2 / Het Oor Wil Ook Wat)– Evelien de Bruijn (Radio 10 / Ekdom in de Morgen)– Lisanne Bronkhorst (Veronica / Warming Up/Ook Goeiemorgen)– Marieke Elsinga (Q Music / Mattie & Marieke)– Vonneke Bonneke (FunX / Nordin & Vonneke)



“Er zijn geen verliezers”, benadrukt Astrid. “Deze lijst en daarmee heel veel radiomakers zijn deze week overspoeld met aandacht en positiviteit. Daar zijn we heel erg blij mee. En voor Vonneke zijn we dubbel blij”.

Vanavond worden de RadioRingen uitgereikt op het RadioRing gala.

Foto: FunX