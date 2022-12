Top 2000, Het Basispakket of juist een uitgeklede programmering met veel nonstop-uren. De landelijke radiostations hebben allemaal een aangepaste programmering tijdens de Kerstdagen. Traditiegetrouwe hebben we een overzicht gemaakt van de kerstprogrammering van de landelijke zenders.

NPO Radio 1

Radio 1 volgt in principe de normale programmering tijdens Kerst. Wel hebben sommige programma’s een andere invulling gekregen of zijn andere presentatoren te horen dat je gewend bent.

Omdat er niet gesport wordt, vervalt ‘NOS Langs de Lijn’ en zijn in de avonduren en op Eerste Kerstdag in de middag speciale programma’s te horen. Zo is er iedere avond lang interview te horen. Ook wordt de kersttoespraak van Koning Willem-Alexander live uitgezonden.

Een overzicht van van de speciale programma’s:

Kerstavond

19:00u-22:00u Het Marathoninterview: Tim ’S Jongers – Maaike Schoon

22:00u-23:00u Wat Blijft – Lara Rense

Eerste Kerstdag

13:00u-13:15u Kersttoespraak van Koning Willem-Alexander

14:00u-16:00u Dijkstra & Evenblij ter plekke – Frank Evenblij & Erik Dijkstra

16:00u-18:00u Radiomoment van het Jaar – Ron Vergouwen & Margreet Reijntjes

19:00u-22:00u Het Marathoninterview: Sylvana Simons – Eva Koreman

22:00u-23:00u Wat Blijft – Lara Rense

Tweede Kerstdag

20:30u-23:00u Het jaar van Emiel Rutgers – Jellie Brouwer

NPO Radio 2

Kerst betekent bij Radio 2 natuurlijk het begin van ‘Top 2000‘, maar voor het zover is zijn er op Kerstavond nog een aantal speciale programma’s te horen. Corné Klijn en Martine Ten Klooster presenteren tussen 18:00 en 22:00 uur de ‘NPO Radio 2 Top Kerst’. Tussen 22:00 en 0:00 uur is Eddy Keur te horen met ‘Kerst met Keur’.

Om middernacht start de ‘Top 2000’ traditiegetrouw met een mash-up van Bart Arens. De lijst is vervolgens de rest van het jaar te horen op Radio 2.

De presentatie is als volgt:

00:00u–02:00u Jeroen van Inkel

02:00u–04:00u Frank van ’t Hof

04:00u–06:00u Desiree van der Heiden

06:00u–08:00u Paul Rabbering

08:00u-10:00u Jan-Willem Roodbeen & Jeroen Kijk in de Vegte

10:00u–12:00u Bart Arens

12:00u–14:00u Annemieke Schollaardt

14:00u–16:00u Gijs Staverman

16:00u–18:00u Ruud de Wild

18:00u–20:00u Wouter van der Goes

20:00u–22:00u Emmely de Wilt

22:00u–00:00u Morad El Ouakili

NPO 3FM

Nadat 3FM zaterdagmiddag 3FM Serious Request heeft afgesloten, doet het radiostation het met Kerst even rustig aan. Vanaf Kerstavond is de ‘Top Serious Request’ te horen, waarbij de platen die zijn aangevraagd tijdens de actieweek nog een keer worden gedraaid. De dj’s die niet in het Glazen Huis zaten presenteren de lijst in blokken van van vier uur. De programmering is als volgt:

Kerstavond

17:00u-22:00u Mart Meijer

22:00u-00:00u Olivier Bakker

Eerste Kerstdag

00:00u-02:00u Olivier Bakker

02:00u-06:00u Sebastiaan Ockhuysen

06:00u-10:00u Andres Odijk

10:00u-14:00u Timur Perlin

14:00u-18:00u Luc Sarneel

18:00u-22:00u Yoeri Leeflang

22:00u-00:00u Onbekend

Tweede Kerstdag

00:00u-02:00u Onbekend

02:00u-06:00u Ilhame Ajouaou

06:00u-10:00u Obi Raaijmakers

10:00u-14:00u Jorien Renkema

14:00u-18:00u Ivo van Breukelen

18:00u-22:00u Jaimy de Ruijter

22:00u-00:00u Luc Sarneel

NPO Radio 4

Op Radio 4 zijn uiteraard een aantal kerstconcerten te horen. Zo wordt op Kerstavond van 20:00 tot 22:30 uur het ‘NPO Radio 4 Kerstconcert’ uitgezonden vanuit de Jacobikerk in Utrecht. Het concert wordt verzorgd door het Groot Omroepkoor en leden uit het Radio Filharmonisch Orkest onder leiding van Ed Spanjaard.

Op Eerste Kerstdag is ’s middag van 14:00 tot 16:30 uur de ‘Kerstmatinee’ te horen vanuit het Concertgebouw in Amsterdam. Verder volgt de klassieke zender de normale programmering, maar er is in de programma’s uiteraard volop aandacht voor kerstmuziek. Zo is op Eerste Kerstdag van 16:30 tot 18:00 uur een special rondom de Messiah van Händel te horen in ‘Diskotabel’ en op Tweede Kerstdag wordt in ‘Maatwerk’ live kerstmuziek gespeeld.

NPO Radio 5

Radio 5 volgt tijdens Kerst de normale programmering, maar programma’s hebben wel een kerstige invulling gekregen. Op Eerste Kerstdag wordt in ‘Adres Onbekend’ een kerstlunch georganiseerd om terug te blikken op 2022 en Peter van Bruggen presenteert daarna een speciale kersteditie van ‘Goudmijn’.

Radio 10

Radio 10 sluit aan het begin van Kerstavond de ‘Top 4000’ af met de nummer 1: Queen met ‘Bohemian Rhapsody’ van Queen. Op Kerstavond is vervolgens non-stop muziek te horen. Met Kerst heeft het radiostation een uitgeklede programmering:

Eerste Kerstdag

00:00u-09:00u Non-stop

09:00u-12:00u Silvan Stoet

12:00u-15:00u Dennis Verheugd

15:00u-18:00u René Verkerk

18:00u-00:00u Non-stop

Tweede Kerstdag

00:00u-09:00u Non-stop

09:00u-12:00u Silvan Stoet

12:00u-15:00u Edwin Diergaarde

15:00u-18:00u Martijn Kolkman

18:00u-00:00u Non-stop

Qmusic

Qmusic heeft tijdens de Kerst een uitgeklede programmering. Liefhebbers van kerstmuziek komen aan hun trekken met de ‘Kerst Top 40’ die op zaterdagmiddag voor het eerst is uitgezonden en op Eerste Kerstdag van 18:00 tot 21:00 uur wordt herhaald.

De volledige kerstprogrammering van Qmusic is als volgt:

Kerstavond

18:00u-21:00u Lars Boele

21:00u-00:00u Non-stop

Eerste Kerstdag

00:00u-10:00u Non-stop

10:00u-12:00u Edwin Noorlander

12:00u-15:00u Tom & Bram – Tom van der Weerd & Bram Krikke

15:00u-18:00u Stephan Bouwman

18:00u-21:00u Kerst Top 40 – Lars Boele

21:00u-00:00u Non-stop

Tweede Kerstdag

00:00u-10:00u Non-stop

10:00u-13:00u Bas van Nimwegen

13:00u-16:00u Wim van Helden

16:00u-19:00u Edwin Noorlander

19:00u-22:00u Joey van der Velden

22:00u-00:00u Non-stop

Radio 538

Radio 538 heeft tijdens de Kerstdagen een aangepaste programmering met iedere avond non-stop kerstmuziek. De danceprogrammering gaat zaterdagnacht wel gewoon door en de ‘538 Top 50’ is op Tweede Kerstdag te horen in plaats van op zondag.

Kerstavond

18:00u-21:00u Non-stop X-mas

21:00u-00:00u Dance Department – Armin van Buuren

Eerste Kerstdag

00:00u-01:00u The Martin Garrix Radio Show – Martin Garrix

01:00u-02:00u Club Life – Tiësto

02:00u-04:00u A State Of Trance – Armin van Buuren

04:00u-05:00u Jacked – Afrojack

05:00u-07:00u Non-stop

07:00u-10:00u Julia van Reyendam

10:00u-14:00u Lindo Duvall

14:00u-18:00u Onbekend

18:00u-21:00u Non-stop X-mas

21:00u-00:00u Jordi Warners

Tweede Kerstdag

00:00u-07:00u Non-stop

07:00u-10:00u Julia van Reyendam

10:00u-14:00u Niek van der Bruggen

14:00u-18:00u 538 Top 50 – Dennis Ruyer

18:00u-21:00u Non-stop X-mas

21:00u-00:00u Danny Blom

Sky Radio

Ben je dol op kerstmuziek, dan moet je uiteraard bij Sky Radio zijn. Het radiostation zendt onder het mom van ‘The Christmas Station‘ al de hele maand december non-stop kerstplaten uit. De beste kerstmuziek volgens de luisteraars van Sky Radio hoor je op Eerste Kerstdag van 14:00 tot 17:00 uur en op Tweede Kerstdag van 17:00 tot 20:00 uur in de ‘Sky Christmas Top 50’.

Radio Veronica

Radio Veronica zendt sinds afgelopen maandag ‘Het Basispakket‘ uit. Dit is een selectie muziek die je volgens de muziekredactie van het radiostation minstens één keer in je leven gehoord moet hebben. De platen zijn op alfabetische volgorde te horen en Veronica gaat hier ook tijdens de Kerstdagen mee door. Wie er wanneer presenteert is niet bekend.

100%NL

100%NL heeft tijdens de Kerstdagen een minimale programmering:

Eerste Kerstdag

00:00u-09:00u Non-stop

09:00u-13:00u Giorgio Hokstam

13:00u-17:00u Rutger Radstaake

17:00u-00:00u Non-stop

Tweede Kerstdag

00:00u-09:00u Non-stop

09:00u-13:00u Giorgio Hokstam

13:00u-17:00u Stephan Jacobs

17:00u-00:00u Non-stop

SLAM!

SLAM! vult de laatste twee weken van het jaar met ‘Housuh in de Pauzuh XL‘. Ook tijdens de Kerstdagen is het mixprogramma te horen.

Sublime

Sublime zendt tijdens Kerst non-stop ‘soulvolle en jazzy kerstmuziek’ uit.

KINK

KINK volgt op Kerstavond en Eerste Kerstdag de normale programmering. Op Tweede Kerstdag zendt het radiostation volgens de zondagprogrammering.

BNR Nieuwsradio

BNR Nieuwsradio herhaalt tijdens de Kerstdagen themaprogramma’s en zendt podcasts uit.