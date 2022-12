3FM Serious Request heeft tot nu toe bijna 2 miljoen euro opgehaald voor Het Vergeten Kind. Even na 13:00 uur werd er een laatste tussenstand bekend gemaakt; de teller stond toen op 1.930.698 euro. Vorig jaar werd er in totaal iets meer dan twee miljoen euro opgehaald.

Vorige week zondag lieten Rob Janssen, Sophie Hijlkema en Barend van Deelen zich opsluiten in het Glazen Huis in Amersfoort voor de 19e editie van Serious Request. De actie eindigt vanmiddag om 17:00 uur, wanneer de dj’s het huis mogen verlaten en de eindstand bekend wordt gemaakt.

Hoe het slot er precies uit gaat zien, is niet bekend. Sophie Hijlkema en Rob Janssen hebben een coronabesmetting, waardoor het Glazen Huis in quarantaine is geplaatst. Zij zullen ook na het verlaten van het huis in quarantaine moeten totdat ze 24 uur klachtenvrij zijn. Zodra de dj’s het huis uit zijn, zal het worden ontsmet alvorens het wordt afgebroken.

Foto: Nathan Reinds / NPO 3FM