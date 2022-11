Op Sky Radio is sinds vandaag weer alleen maar kerstmuziek te horen. Het radiostation heeft zich tradititiegetrouw omgedoopt tot The Christmas Station. Het gewone non-stop muziekformat heeft tot en met Kerst plaatsgemaakt voor een non-stop kerstformat.

Voor de officiƫle opening van The Christmas Station heeft Sky Radio de Backstreet Boys weten te strikken. Zij waren vorige maand even in Nederland voor een concert. Toepasselijk is dat ze dit jaar een kerstalbum uitbrengen.

Uunco Cerfontaine, Radio Director van Sky Radio zegt in een persbericht:Ā “Sky Radio is dĆ© kerstzender van Nederland en vanaf vandaag staan we dan ook weer compleet in het teken van deze mooiste, warmste en gezelligste tijd van het jaar. Ook voor de Backstreet Boys leeft die kersttraditie enorm en het is dan ook een grote eer dat deze iconische groep Sky Radio The Christmas Station opent! Hun allereerste eigen kerstalbum zorgt voor een ultiem kerstgevoel en zullen we dus ook vaak terug horen op Sky Radio The Christmas Station!”

Foto: Sky Radio The Christmas Station