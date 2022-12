3FM Serious Request 2021 heeft in totaal 2.345.107 euro opgebracht voor Het Vergeten Kind. De eindstand werd zojuist bekendgemaakt. NPO 3FM-dj’s Barend van Deelen, Sophie Hijlkema en Rob Janssen zaten zes dagen opgesloten in het Glazen Huis in Amersfoort voor de 19e editie van Serious Request. Het bedrag is iets hoger dan vorig jaar.

“Ongelooflijk, Amersfoort en heel Nederland: dank jullie wel!”, zei Barend namens de drie dj’s. “We hebben een geweldige week gehad met jullie. Dit was magisch om mee te maken.”

Het concept leek weer op 3FM Serious Request zoals het voor 2018 was. De drie dj’s zaten in het Glazen Huis en draaiden verzoekjes, ze mochten niet eten en kregen gasten. Er kwam wel een kink in de kabel. Dinsdag werden Rob en Sophie positief getest op corona. Het betekende dat er geen gasten meer in het Glazen Huis mochten.

Geen eindshow

Er was ook geen grote eindshow. Vanwege corona stonden de dj’s op het einde op het dak en werd het eindbedrag bekendgemaakt. Er was ook een optreden van S10 en Kinderen voor Kinderen met het theme-song van 3FM Serious Request.

De meest aangevraagde plaat was ‘Goldband’ met ‘Noodgeval’.

Foto: Screenshot 3FM